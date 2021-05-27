«Ливерпуль» нашёл замену Вейналдуму

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27 Мая 2021, 12:52,
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Хавбек «Лестера» Юри Тилеманс может перейти в другой английский клуб, рапортует Nieuwsblad. Новым местом работы 24-летнего бельгийского игрока может стать «Ливерпуль».
Мерсисайдцы рассматривают Тилеманса в качестве альтернативы голландцу Джорджиньо Вейналдуму, контракт которого истекает этим летом.
24-летний бельгиец защищает цвета «Лестера» с лета 2019 года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.
В прошлом сезоне АПЛ Тилеманс провел 38 матчей, забил шесть голов и четыре раза ассистировал одноклубникам.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Юри Тилеманс