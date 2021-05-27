«Тоттенхэм» вступил в переговоры с Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может покинуть французский «ПСЖ» и вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом информирует The Athletic.

Источник отмечает, что лондонский «Тоттенхэм», подыскивающий нового наставника после отставки португальца Жозе Моуринью, вступил в переговоры с Почеттино. Сам специалист не против вернуться в английский коллектив.

Напомним, что Маурисио занимал пост рулевого «шпор» с 2014 по 2019 год. Пост наставника «ПСЖ» аргентинец занял в январе текущего года. Его трудовое соглашение с французским грандом рассчитано до середины 2022 года.