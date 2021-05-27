«Тоттенхэм» вступил в переговоры с Почеттино

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27 Мая 2021, 12:18,
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может покинуть французский «ПСЖ» и вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом информирует The Athletic.
Источник отмечает, что лондонский «Тоттенхэм», подыскивающий нового наставника после отставки португальца Жозе Моуринью, вступил в переговоры с Почеттино. Сам специалист не против вернуться в английский коллектив.
Напомним, что Маурисио занимал пост рулевого «шпор» с 2014 по 2019 год. Пост наставника «ПСЖ» аргентинец занял в январе текущего года. Его трудовое соглашение с французским грандом рассчитано до середины 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Маурисио Почеттино
Даже верить в это нет желания , как так можно ??? то есть чел работал , работал , а его по каким то причинам выкинули как писюн с борща , ради проходимца из португалии , а теперь как ни в чем не бывало , опять ведут переговоры , а чем ему хуже в ПСЖ ?? там как бы и материал получше чем пакджесуны , вопрос конечно нужен ли он парижанам , поскольку гений еще тот ... но даже если и так , я бы послал этот тотен куда б подальше ..
Как писюн из борща)))) ха-ха-за-)))
ну как то вежливей не скажешь ))