Известна зарплата Жиру в «Милане»

Стала известна финансовая составляющая контракта, который вскоре подпишут нападающий Оливье Жиру и «Милан».

Как сообщает Calciomercato, 34-летний французский игрок будет зарабатывать в итальянском гранде порядка четырех миллионов евро в год. Контракт будет подписан до лета 2023 года.

Официально о трансфере объявят после финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдет в субботу, 29 мая.

За свою карьеру Оливье поиграл в чемпионатах Франции и Англии. В прошлом сезоне Премьер-лиги нападающий провел 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.