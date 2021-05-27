Известна зарплата Жиру в «Милане»

|
27 Мая 2021, 10:24,
|
|
Стала известна финансовая составляющая контракта, который вскоре подпишут нападающий Оливье Жиру и «Милан».
Как сообщает Calciomercato, 34-летний французский игрок будет зарабатывать в итальянском гранде порядка четырех миллионов евро в год. Контракт будет подписан до лета 2023 года.
Официально о трансфере объявят после финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдет в субботу, 29 мая.
За свою карьеру Оливье поиграл в чемпионатах Франции и Англии. В прошлом сезоне Премьер-лиги нападающий провел 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Оливье Жиру
Италия всё больше превращается в чемпионат доигрывающих "пенсионеров" и "сбитых летчиков" (