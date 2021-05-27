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Известна зарплата Жиру в «Милане»

27 Мая 2021, 10:24,

Стала известна финансовая составляющая контракта, который вскоре подпишут нападающий Оливье Жиру и «Милан».

Как сообщает Calciomercato, 34-летний французский игрок будет зарабатывать в итальянском гранде порядка четырех миллионов евро в год. Контракт будет подписан до лета 2023 года.

Официально о трансфере объявят после финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдет в субботу, 29 мая.

За свою карьеру Оливье поиграл в чемпионатах Франции и Англии. В прошлом сезоне Премьер-лиги нападающий провел 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Оливье Жиру
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Комментарии (1)
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0
kalibr
27 Мая 2021, 10:34

Италия всё больше превращается в чемпионат доигрывающих "пенсионеров" и "сбитых летчиков" (

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