«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Погба на Роналду

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27 Мая 2021, 10:02,
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Португальский голеадор Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» в летнее межсезонье. Согласно сведениям Tuttosport, опытный бомбардир может вернуться в английский чемпионат.
Интерес к Криштиану проявляет его бывший клуб - «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотят предложить «старой синьоре» обмен Поля Погба на Роналду.
Ранее сообщалось, что туринский клуб планирует расстаться с португальцем из-за высокой заработной платы.
В минувшем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл 33 матча, забил 29 голов и сделал три ассиста. Его контракт рассчитан до 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Поль Погба