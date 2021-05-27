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«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Погба на Роналду

27 Мая 2021, 10:02,

Португальский голеадор Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» в летнее межсезонье. Согласно сведениям Tuttosport, опытный бомбардир может вернуться в английский чемпионат.

Интерес к Криштиану проявляет его бывший клуб - «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотят предложить «старой синьоре» обмен Поля Погба на Роналду.

Ранее сообщалось, что туринский клуб планирует расстаться с португальцем из-за высокой заработной платы.

В минувшем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл 33 матча, забил 29 голов и сделал три ассиста. Его контракт рассчитан до 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Поль Погба
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