«Легенда»: жена Зинченко опубликовала фото с Агуэро

|
27 Мая 2021, 09:30,
|
|
Влада Седан, жена защитника сборной Украины и «Манчестер Сити» Александра Зинченко, опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию с аргентинским форвардом Серхио Агуэро. Девушка подписала снимок одним словом - «Легенда».
Напомним, что 32-летний бомбардир покинет английский топ-клуб после завершения текущего сезона. У игрока истекает срок действия трудового соглашения.
В составе «Манчестер Сити» Серхио выступает с 2011 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба.
Новым местом работы Агуэро, скорее всего, станет каталонская «Барселона». Стороны уже согласовали условия контракта.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Серхио Агуэро, Влада Седан