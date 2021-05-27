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«Легенда»: жена Зинченко опубликовала фото с Агуэро

27 Мая 2021, 09:30,

Влада Седан, жена защитника сборной Украины и «Манчестер Сити» Александра Зинченко, опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию с аргентинским форвардом Серхио Агуэро. Девушка подписала снимок одним словом - «Легенда».

Напомним, что 32-летний бомбардир покинет английский топ-клуб после завершения текущего сезона. У игрока истекает срок действия трудового соглашения.

В составе «Манчестер Сити» Серхио выступает с 2011 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Новым местом работы Агуэро, скорее всего, станет каталонская «Барселона». Стороны уже согласовали условия контракта.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Агуэро, Влада Седан
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