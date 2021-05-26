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Жиру переходит в «Милан»

26 Мая 2021, 22:20,

Нападающий «Челси» Оливье Жиру летом 2021 года совершит трансфер в «Милан». 

Оливье Жиру договорился с руководством «Милана», что заключит с клубом контракт на два года. Подпись будет поставлена после финала Лиги чемпионов, где форвард сыграет в составе «Челси» против «Манчестер Сити». Эту информацию огласило издание Calciomercato. 

26 мая был оштрафован другой форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Также под санкции попал и сам клуб. 

Жиру ещё никогда не играл в Италии. В биографии Оливье только французские и английские клубы. В составе последних нападающий четырежды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Интер Милан, Оливье Жиру
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