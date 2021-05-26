Жиру переходит в «Милан»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру летом 2021 года совершит трансфер в «Милан».

Оливье Жиру договорился с руководством «Милана», что заключит с клубом контракт на два года. Подпись будет поставлена после финала Лиги чемпионов, где форвард сыграет в составе «Челси» против «Манчестер Сити». Эту информацию огласило издание Calciomercato.

26 мая был оштрафован другой форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Также под санкции попал и сам клуб.

Жиру ещё никогда не играл в Италии. В биографии Оливье только французские и английские клубы. В составе последних нападающий четырежды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.