​Ламела стал пассажиром на полгода

Эрик Ламела в ближайшие шесть месяцев сможет ездить в автомобиле только в качестве пассажира. Суд лишил полузащитника «Тоттенхэма» водительских прав за инцидент, который имел место быть ещё в мае прошлого года. Тогда Ламела за рулём автомобиля Land Rover ехал со скоростью в 48 миль в час (чуть более 77 км/ч) при разрешённых на данном участке дороги 40 милях в час. Нарушение привело к тому, что у футболиста был превышен предел штрафных баллов, предусматриваемых британскими правилами дорожного движения.

В завершившемся сезоне Эрик Ламела провёл 35 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один голевой пас.