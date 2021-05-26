Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт

26 Мая 2021, 17:37,

Антонио Конте может вернуться в английскую Премьер-лигу, где он ранее становился чемпионом с «Челси». Теперь Конте имеет шансы возглавить другой лондонский клуб, а именно находящийся в поисках нового главного тренера «Тоттенхэм».

Как сообщает La Stampa, «Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт с зарплатой почти в 20 миллионов евро за сезон. В «Интере» итальянский специалист получает 13 миллионов ежегодно.

Возможный уход Конте из «Интера» связан не с цифрами в его контракте, а с тем фактом, что клуб может продать лидеров из-за плохой финансовой ситуации. Конте не имеет желания начинать проект с нуля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Тоттенхэм, Антонио Конте
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