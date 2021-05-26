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«Арсенал» и «МЮ» поборются за французского защитника

26 Мая 2021, 13:12,

Француз Жюль Кунде может покинуть «Севилью» в летнее трансферное окно. Интерес к 22-летнему защитнику проявляют английские клубы, рапортует The Athletic.

Согласно сведениям источника, в подписании контракта с игроком заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы выделить на покупку игрока 70 миллионов евро.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро. Его трудовое соглашение с андалусийцами рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Примеры Жюль сыграл 34 матча, забил два гола и отдал ассист.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Жюль Кунде
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