«Арсенал» и «МЮ» поборются за французского защитника

Француз Жюль Кунде может покинуть «Севилью» в летнее трансферное окно. Интерес к 22-летнему защитнику проявляют английские клубы, рапортует The Athletic.

Согласно сведениям источника, в подписании контракта с игроком заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы выделить на покупку игрока 70 миллионов евро.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро. Его трудовое соглашение с андалусийцами рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Примеры Жюль сыграл 34 матча, забил два гола и отдал ассист.