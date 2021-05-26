«Вулверхэмптон» выставит на трансфер Рубена Невеша

Руководство «Вулверхэмптона» планирует продать одного из лидеров команды в грядущее трансферное окно. Речь идет о португальском хавбеке Рубене Невеше.

Согласно данным The Athletic, с продажи 24-летнего игрока «волки» рассчитывают выручить порядка 40 миллионов евро, которые будут потрачены на перестройку команды.

Напомним, что Невеш защищает цвета английского коллектива с 2017 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 50 миллионов.

В прошедшем сезоне Рубен сыграл 36 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет пять забитых мячей и голевую передачу. «Вулверхэмптон» завершил чемпионат Англии на 13 строчке.