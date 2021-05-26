Виллиан хочет вернуться в «Челси»

Бразильский вингер Виллиан настроен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, опытный футболист хочет покинуть «Арсенал» и вернуться в «Челси», цвета которого защищал до перехода в стан «канониров».

Кроме того, заинтересованность в услугах 32-летнего игрока проявляет «Интер Майами», совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Сам же Виллиан не хотел бы переезжать в МЛС и желает продолжить выступления в английском чемпионате.

Напомним, что бразилец связан контрактом с «Арсеналом» до 2023 года. В минувшем сезоне он сыграл 25 поединков в АПЛ, забил один гол и сделал пять ассистов.