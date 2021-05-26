Виллиан хочет вернуться в «Челси»

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26 Мая 2021, 10:14,
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Бразильский вингер Виллиан настроен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, опытный футболист хочет покинуть «Арсенал» и вернуться в «Челси», цвета которого защищал до перехода в стан «канониров».
Кроме того, заинтересованность в услугах 32-летнего игрока проявляет «Интер Майами», совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Сам же Виллиан не хотел бы переезжать в МЛС и желает продолжить выступления в английском чемпионате.
Напомним, что бразилец связан контрактом с «Арсеналом» до 2023 года. В минувшем сезоне он сыграл 25 поединков в АПЛ, забил один гол и сделал пять ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Виллиан