«Арсенал» интересуется полузащитником «Норвича»

Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндия может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере», в услугах футболиста заинтересован «Арсенал». Отмечается, что «канониры» начали переговоры с полузащитником ещё в декабре. Сам Бунэдия хотел бы продолжить карьеру в «Арсенале».

24-летний аргентинец сыграл 41 матч за «Норвич» во всех турнирах прошлого сезона, забил 15 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт Эмилиано с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.