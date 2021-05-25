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«Арсенал» интересуется полузащитником «Норвича»

25 Мая 2021, 22:26,

Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндия может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере», в услугах футболиста заинтересован «Арсенал». Отмечается, что «канониры» начали переговоры с полузащитником ещё в декабре. Сам Бунэдия хотел бы продолжить карьеру в «Арсенале».

24-летний аргентинец сыграл 41 матч за «Норвич» во всех турнирах прошлого сезона, забил 15 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт Эмилиано с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Норвич, Эмилиано Буэндия
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