Тренерские перестановки в европейских клубах: Кто уже поменял главных тренеров

Многие европейские топ-клубы этим летом меняют тренеров. Кто-то уже определился с новым наставником, кто-то пока думает. Сетевое издание «Евро-Футбол.ру» подготовило гид по перестановкам.

Это лето получается богатым на тренерские перестановки. Кто-то это связывает с коронакризисом, потому что из-за финансовых проблем проще стало менять наставников, чем устраивать закупку футболистов. Однако скорее это выглядит неким стечением обстоятельств, но факт в том, что многие клубы решили обновить именно позицию тренера.

Англия

Клуб Тренер в сезоне 2020/2021 Тренер в сезоне 2020/2021 «Тоттенхэм» Райан Мейсон (и.о.) ? «Вулверхэмптон» Нуну Санту ?

Из больших английских клубов точно случится тренерская перестановка в «Тоттенхэме». Райан Мейсон исполнял обязанности наставника после ухода Жозе Моуринью и едва ли заслужил право сохранить своё место. «Тоттенхэм» интересовался услугами Ханси Флика и Массимилиано Аллегри, но оба отказались. Всплывала также фамилия Эдина Терзича, но вряд ли ему стоит доверить проект «шпор» после недолгой работы в Дортмунде. Скорее стоит ждать, что «Тоттенхэм» всё же вступит в переговоры с Нуну Санту, который сделал симпатичную команду в «Вулверхэмптоне», но принял решение покинуть команду. Португалец и показал своё мастерство, и знает английский чемпионат. В его приглашении логика будет.

Сами «волки» не входят в элиту английского футбола, но в последние годы выглядели интересно, поэтому теперь любопытно, кто займётся этим коллективом. Самое логичное – пригласить какого-то португальца. Например, Паулу Фонсеку, который ушёл из «Ромы».

Отдельный разговор – это «Арсенал». «Канониры» не попали в еврокубки, что может стоить работы Микелю Артете. С другой стороны, по набору очков с 26 декабря лондонцы стали… вторыми в лиге. Иными словами, кажется, что Артета наконец-то что-то нащупал, и уволить его сейчас не самое очевидное решение.

Испания

В Испании пока перестановок не случилось, но тут все на низком старте. Тренерские рокировки могут случиться сразу в двух грандах – из «Барселоны» могут уволить Рональда Кумана, а Зинедин Зидан готов покинуть «Реал». При этом забавно, что в Мадриде инициатором будет не клуб, но есть главный кандидат на замену – это как раз Аллегри. А вот в Каталонии хотят избавиться от голландца, но кто его заменит, пока и вовсе непонятно. В остальном, в сильнейших командах Испании каких-то серьёзных подвижек не ожидается.

Германия

Клуб Тренер в сезоне 2020/2021 Тренер в сезоне 2020/2021 «Бавария» Ханси Флик Юлиан Нагельсман («Лейпциг») «Лейпциг» Юлиан Нагельсман Джесси Марш («Ред Булл» Зальцбург) «Боруссия» Дортмунд Эдин Терзич Марко Розе («Боруссия» Мёнхенгладбах) «Айнтрахт» Адольф Хюттер ? «Байер» Ханнес Вольф Херардо Сеоане («Янг Бойз») «Боруссия» Мёнхенгладбах Марко Розе Адольф Хюттер («Айнтрахт»)

В Германии к смене тренеров подошли обстоятельнее всего. Из восьми лучших команд по итогам сезона сразу шесть начнут новый чемпионат с новыми наставниками. Ещё зимой процесс ротации рулевых начала дортмундская «Боруссия». После увольнения Люсьена Фавра до конца сезона временным наставником был назначен Эдин Терзич, при этом сразу было понятно, что главная цель – Марко Розе из одноклубников из Мёнхенгладбаха. В итоге он и примет «шмелей». Команда из Мёнхенгладбаха в свою очередь переманила Адольфа Хюттера из «Айнтрахта», и франкфуртцы пока не определились с именем преемника. Интересно, что, по слухам, в списке претендентов есть Доменико Тедеско, Сандро Шварц и Ральф Рангник.

«Бавария» расстаётся с Ханси Фликом, который, скорее всего, примет сборную Германии. Вместо него мюнхенцы переманили Юлиана Нагельсмана из стана главного конкурента. «Лейпциг» же вместо юного тренера взял наставника из структуры «Ред Булл». Джесси Марш последние годы ярко работал в «Зальцбурге» и заслужил повышения.

Кроме того, меняет тренера и «Байер». Леверкузенцы по ходу сезона уволили Питера Боша, и до конца чемпионата работал Ханнес Вольф. Летом же команду примет Херардо Сеоане, который приводил «Янг Бойз» к чемпионству в Швейцарии.

Италия

Клуб Тренер в сезоне 2020/2021 Тренер в сезоне 2020/2021 «Наполи» Дженнаро Гаттузо ? «Рома» Паулу Фонсека Жозе Моуринью

«Наполи», не сумев завоевать путёвку в Лигу чемпионов, расстался с Дженнаро Гаттузо. Кто его заменит – пока неизвестно. При этом сам Гаттузо был претендентом на пост… наставника «Ювентуса», но возглавил «Фиорентину». Туринцы в свою очередь пока не объявили об уходе Андреа Пирло, но будет удивительно, если итальянец сохранит свою работу после провального сезона в Турине. «Ювентусу» абсолютно точно нужен новый наставник.

Пока же главная тренерская перестановка произошла в Риме. В Италию возвращается Жозе Моуринью, который в Серии А известен по работе с «Интером». Многие скептически относятся к спортивным перспективам Моуринью, но веселья он явно добавит. Кстати, тренер сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку.

Ещё многие ждут решения в «Лацио», где истёк контракт у Симоне Индзагги. При этом обе стороны не исключают продолжения сотрудничества, так что пока надо просто дождаться решения.

Франция

Клуб Тренер в сезоне 2020/2021 Тренер в сезоне 2020/2021 «Лион» Руди Гарсия ? «Лилль» Кристоф Галтье ?

«Лион» не смог пробиться в Лигу чемпионов, но ещё до этого появилась информация, что Руди Гарсия покинет команду. В итоге так и случилось. Интересно, что главным претендентом на его замену называется… Кристоф Галтье, который только что привёл «Лилль» к чемпионству, но после этого решил покинуть клуб. Так что чемпионов Франции теперь тоже в поисках тренера.

Украина

Клуб Тренер в сезоне 2020/2021 Тренер в сезоне 2020/2021 «Шахтёр» Луиш Каштру Роберто де Дзерби

Готовится смена тренера и в донецком «Шахтёре». «Горняки» плохо по своим меркам провели прошедший сезон, отдав чемпионство киевскому «Динамо» и не отметившись ничем примечательным в еврокубках. Луиш Каштру заявил, что покидает Украину. Его сменщиком стал Роберто де Дзерби, который покинул «Сассуоло». За работой итальянца будет очень интересно наблюдать, и его первая задача – пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Андрей Центров