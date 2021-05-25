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«Манчестер Юнайтед» подпишет контракт с 35-летним голкипером

25 Мая 2021, 21:36,

Голкипер «Астон Виллы» Том Хитон сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mirror, 35-летний вратарь вернётся в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является. «Манкунианцы» вели с Хитоном переговоры последние несколько недель и в итоге достигли соглашения. Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» голкипер перейдёт на правах свободного агента.

Интересно, что за всю карьеру Хитон так и не сыграл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед». В активе голкипера три игры за сборную Англии, за которую он дебютировал в 2016 году, будучи игроком «Бёрнли». За «Астон Виллу» Хитон выступал с 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Том Хитон
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