Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Тоттенхэм»

Тренер Роберто Мартинес, который готовит сборную Бельгии к чемпионату Европы 2020 года, не против вернуться в клубный футбол.

На Sky Sports появилась новость, что Роберто Мартинес уже ведёт переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», чтобы возглавить команду после завершения выступления сборной Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. По информации источника, специалист собирается вернуться в клубный футбол. Роберто Мартинесу хорошо знакома английская Премьер-лига, так как до бельгийской национальной команды Мартинес тренировал «Уиган», «Суонси» и «Эвертон».

В сезоне 2020/21 «Тоттенхэм» попрощался с португальцем Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов.