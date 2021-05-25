Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Тоттенхэм»

25 Мая 2021, 15:18,

Тренер Роберто Мартинес, который готовит сборную Бельгии к чемпионату Европы 2020 года, не против вернуться в клубный футбол. 

На Sky Sports появилась новость, что Роберто Мартинес уже ведёт переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», чтобы возглавить команду после завершения выступления сборной Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. По информации источника, специалист собирается вернуться в клубный футбол. Роберто Мартинесу хорошо знакома английская Премьер-лига, так как до бельгийской национальной команды Мартинес тренировал «Уиган», «Суонси» и «Эвертон». 

В сезоне 2020/21 «Тоттенхэм» попрощался с португальцем Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Тоттенхэм, Сборная Бельгии, Роберто Мартинес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола