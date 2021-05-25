Вейналдум переходит в «Барселону»

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25 Мая 2021, 14:17,
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Бывший игрок «Ливерпуля» может оказаться одноклубником Лионеля Месси.
Голландец Джорджиньо Вейналдум представлял мерсисайдцев с 2016 года, но футболист и клуб решили не продлять контракт. Сам полузащитник заявлял, что не хотел бы уходить из команды.
По информации итальянского Sky Sport, Вейналдум подпишет трёхлетний контракт с «Барселоной». По словам журналиста Маттео Моретто, кандидатура Джорджиньо понравилась и главному тренеру каталонцев Рональду Куману, и капитану команды Лионелю Месси.
На данный момент Вейналдум проходит подготовку со сборной Голландии к матчам чемпионата Европы 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум
Вот это усиление ещё бы защиту укрепить и всё будет тип-топ...