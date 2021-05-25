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Три «за» и два «против»: Нужен ли «Барселоне» Агуэро

25 Мая 2021, 13:09,

Слухи о переходе Серхио Агуэро в стан «Барселоны» активно обсуждались ещё прошлым летом, но сейчас все они обрели определенную ясность. Зимой звёздный аргентинец отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» и заявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. А поскольку кроме «Барселоны» никто не проявлял серьёзного интереса к форварду, переезд Серхио в Каталонию кажется уже более чем очевидным. Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Агуэро подпишет с «сине-гранатовыми» контракт на два года, а вчера, 24 мая, утром главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола подтвердил эту информацию. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» размышляет над перспективами Агуэро в «Барселоне» и его возможной роли в новом клубе.

Агуэро вписывается в систему «Барсы»

 

Прежде всего, стоит отметить, что Агуэро — прекрасный игрок, нападающий, у которого нет слабых мест. К тому же аргентинец ещё и универсален, что позволяет ему переместиться и на фланг атаки, и опуститься на позицию оттянутого форварда, если того потребует ситуация. И это, конечно, огромный плюс для традиционной системы «Барселоны» с её быстрыми передвижениями, короткими пасами и контролем мяча. Более того, Агуэро неплохо взаимодействует с партнёрами в подыгрыше, а это особенно важно при игре рядом с главной звездой каталонцев Лионелем Месси, если, конечно, Лео продлит контракт. Но пока неизвестно, будет ли «Барселона» показывать свой традиционный футбол в следующем сезоне. Неизвестно как минимум и то, кто будет возглавлять команду, ведь после не самого удачного сезона с уверенностью сказать, что Куман останется, никак нельзя...

Агуэро лучший друг Месси

Не стоит забывать и о том, что Агуэро играет с Месси уже долгие годы в футболках сборной Аргентины, а значит наладить взаимодействие между ними тренерскому штабу «Барсы» не составит особого труда. Некоторые СМИ и вовсе писали о том, что приобретение «Барселоной» Агуэро — личное желание Лионеля Месси. Ни для кого не секрет, что Месси и Агуэро довольно близкие друзья. По Сети гуляла информация о том, что Лео готов продлить контракт с «блаугранас» лишь в том случае, если клуб подпишет Серхио. Таким образом, подписание Агуэро может ещё и повлиять на сохранение в составе «Барсы» главной звезды. Хорошо это или плохо — покажет время.

Агуэро стабильный нападающий

Уходит из стана «горожан» Агуэро более чем красиво. В последнем матче ему удалось побить рекорд Уэйна Руни по количеству голов, забитых за один клуб. Это говорит о том, что Агуэро стабильно забивает на протяжении многих лет. А ведь именно стабильности и не хватает «Барселоне» последнее время. Уход Луиса Суареса, как  показало время, оказался весьма болезненным для команды Рональда Кумана. В команде не оказалось стабильно забивающего центрального нападающего: Гризманн, кажется, так и не смог найти себя и раскрыться в полной мере, а легендарный Брейтуайт всё-таки не соответствует уровню «Барселоны» для того, чтобы быть главным форвардом в команде. Поэтому переход Агуэро выглядит вполне логичным, позволяющим клубу рассчитывать на стабильность нового звёздного нападающего.

Но как мы знаем, у любой медали есть две стороны, а поскольку мы перечислили плюсы, самое время поразмышлять и над минусами. Главным из них, наверное, будет возраст.

Агуэро — немолодой игрок, ему уже 33 года. Возможно, его лучшие годы позади, но всё-таки аргентинец до сих пор держит топ-уровень, за что стоит отдать ему должное. Да, Агуэро действительно может провести крутой сезон, забить много голов, помочь «Барселоне» что-то выиграть, но мы должны понимать, что этот трансфер не на длительную перспективу. Более того, кажется, этот трансфер не очень соотносится с трансферной политикой «Барселоны». Руководство «сине-гранатовых» выступало с заявлением, что клуб берёт курс на омоложение состава. Именно этим в первую очередь и объяснялось расставание с Луисом Суаресом. Но тогда какой смысл отпускать стабильного Суареса ради того, чтобы опять взять возрастного игрока?

Агуэро не умеет прессинговать

Активная игра в отборе на чужой половине поля — неотъемлемая составляющая футбола Рональда Кумана. Жёсткий прессинг мы наблюдали и в «Саутгемптоне», и в «Эвертоне» под его руководством. Можно сказать, что такой стиль игры и есть философия Кумана. Останется ли Рональд на посту главного тренера «Барсы» на следующий сезон — другой вопрос, но если да, то «сине-гранатовые» вновь могут столкнуться с проблемами. Кумана не устраивало неучастие двух игроков в прессинге  — речь, конечно, о Месси и Суаресе. Но с приходом Агуэро эта проблема никак не исчезнет, а возможно, и обострится. Даже если Агуэро каким-то чудом научится прессинговать, в силу возраста ему, скорее всего, не хватит сил делать это на протяжении 90 минут матча.

Агуэро часто травмируется

За время игры в «Манчестер Сити» Серхио часто мучили травмы. Они фактически сбивали набранный им темп, и это приводило к тому, что Агуэро был вынужден постоянно заново набирать форму. Для всего этого нужно время. В случае очередной травмы, в период отсутствия Агуэро «Барселона» вновь будет вынуждена играть без забивающего центрального нападающего, что, безусловно, может привести к трудностям и проблемам, которые придётся решать Куману. Но важно отметить, что английский футбол более жёсткий и травматичный, поэтому в Испании у Серхио может быть гораздо меньше посещений лазарета. Как минимум надеяться на это стоит.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что в переходе Агуэро в «Барселону» можно найти как плюсы, так и минусы. Так или иначе, Серхио — игрок мирового уровня с огромным авторитетом, это, безусловно, говорит о том, что аргентинец явно едет в Каталонию не полировать лавку, он точно должен стать безальтернативным игроком основы. Подводя итог, стоит ответить на вопрос: «Нужен ли Агуэро «Барселоне»? Скорее да, чем нет. Сожалеть о потере Суареса вечно нельзя, а замену искать просто необходимо. Агуэро — вариант не самый плохой: пусть он и немолодой игрок, но это футболист с колоссальным опытом и прекрасными навыками. Лишним в составе «блаугранас» Серхио вряд ли станет, поэтому остаётся лишь пожелать ему удачи в новом клубе.

Николай Алексеев

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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0
Sergo
25 Мая 2021, 13:27

А теперь главный вопрос - нах..ра было избавляться от Суареса, и покупать сначали Гризи, а теперь вести речь об Агуэро, если уругваец лучше в свои годы обоих вышеназванных?!))))))
И вот, это, вишенка на торте - Пьянич!))) ???...

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