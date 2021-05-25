​Симеоне считает, что клубы АПЛ превосходят остальные

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, превосходят ли клубы Премьер-лиги Англии клубы из других стран.

«Думаю, да. Английский чемпионат очень силён. У них есть экономические инвестиции со стороны всех клубов, которые конкурентоспособны и сильны. В других чемпионатах меньше фаворитов: «ПСЖ», «Бавария», «Барселона» и «Реал». В Англии чемпионом может стать «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Челси». Это более конкурентоспособный чемпионат. «Челси» и «Манчестер Сити» добрались до финала Лиги чемпионов, что показывает хороший момент для английского футбола», - цитирует Симеоне Goal.com со ссылкой на ESPN.