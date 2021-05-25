Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Симеоне считает, что клубы АПЛ превосходят остальные

25 Мая 2021, 12:40,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, превосходят ли клубы Премьер-лиги Англии клубы из других стран.

«Думаю, да. Английский чемпионат очень силён. У них есть экономические инвестиции со стороны всех клубов, которые конкурентоспособны и сильны. В других чемпионатах меньше фаворитов: «ПСЖ», «Бавария», «Барселона» и «Реал». В Англии чемпионом может стать «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Челси». Это более конкурентоспособный чемпионат. «Челси» и «Манчестер Сити» добрались до финала Лиги чемпионов, что показывает хороший момент для английского футбола», - цитирует Симеоне Goal.com со ссылкой на ESPN.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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