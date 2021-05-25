​Бруну Фернандеш высказался о его сравнениях с Кантона

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша активно сравнивают с легендой клуба Эриком Кантона из-за влияния, которое он оказал на игру команды. Португалец высказался о подобных сравнениях.

«Сравнения с Кантона? Для меня это большая честь, потому что влияние, которое он оказал, было действительно сильным. Он выиграл множество крупных трофеев с «Манчестер Юнайтед». Но когда тебя сравнивают с таким великим игроком, это означает, что ты должен становиться лучше изо дня в день. Это заставляет меня усерднее работать. Для меня это хорошее давление», - рассказал Фернандеш BBC Sport.