​Фоден: «Никогда бы не подумал, что моим тренером будет Гвардиола»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался по поводу главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Когда я смотрел матчи «Барселоны» в детстве, это было невероятно. То, как Гвардиола их настраивал, и то, как они играли в футбол в одно-два касания, было невероятным. Я никогда бы не подумал, что Хосеп станет моим тренером. Мне очень повезло, и я наслаждаюсь, каждый день работая с ним. Я помню, как рос, пока они годами доминировали в футболе, выигрывая всё.

Я помню, как смотрел игры «Барселоны» с папой и говорил: «Вау! Что это за команда и каков их тренер!». Гвардиола попытался привнести в «Манчестер Сити» такой футбол и, похоже, это работает», - цитирует Фодена Goal.com.