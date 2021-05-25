​«Тоттенхэм» может попробовать вернуть Почеттино

«Тоттенхэм» заинтересован в том, чтобы вернуть на тренерский мостик Маурисио Почеттино. Как сообщает Independent, нынешний рулевой «ПСЖ» открыт к возвращению в северный Лондон при правильных обстоятельствах.

Маурисио Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. За пять с лишним лет работы аргентинец добился существенного прогресса со «шпорами», но при этом не принёс клубу трофеев.

В настоящий момент «Тоттенхэм» находится в поиске главного тренера. В прошлом месяце лондонцы уволили Жозе Моуринью по причине неудовлетворительных результатов.