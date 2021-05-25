​«Тоттенхэм» может попробовать вернуть Почеттино

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25 Мая 2021, 08:26,
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«Тоттенхэм» заинтересован в том, чтобы вернуть на тренерский мостик Маурисио Почеттино. Как сообщает Independent, нынешний рулевой «ПСЖ» открыт к возвращению в северный Лондон при правильных обстоятельствах.
Маурисио Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. За пять с лишним лет работы аргентинец добился существенного прогресса со «шпорами», но при этом не принёс клубу трофеев.
В настоящий момент «Тоттенхэм» находится в поиске главного тренера. В прошлом месяце лондонцы уволили Жозе Моуринью по причине неудовлетворительных результатов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, ПСЖ, Маурисио Почеттино