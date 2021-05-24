Магуайр: «Мы прогрессируем»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвел итоги сезона АПЛ.

«Мне кажется, что мы прогрессируем. Конечно, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Нам удалось выдать отличную серию, но «Манчестер Сити» выступил ещё лучше.

Мы теряли очки в простых матчах. Главное – это то, что мы развиваемся. Конечно, хочется выигрывать титулы, нам недостаточно второго места. Думаю, что все в команде согласятся со мной», - цитирует Магуайра Sky Sports.

Подопечные Сульшера заняли второе место в английской Премьер-лиге по итогам сезона.

Уже в среду, 26 мая, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Вильярреала» в финале Лиги Европы.