Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Магуайр: «Мы прогрессируем»

24 Мая 2021, 23:37,

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвел итоги сезона АПЛ.

«Мне кажется, что мы прогрессируем. Конечно, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Нам удалось выдать отличную серию, но «Манчестер Сити» выступил ещё лучше.

Мы теряли очки в простых матчах. Главное – это то, что мы развиваемся. Конечно, хочется выигрывать титулы, нам недостаточно второго места. Думаю, что все в команде согласятся со мной», - цитирует Магуайра Sky Sports.

Подопечные Сульшера заняли второе место в английской Премьер-лиге по итогам сезона.

Уже в среду, 26 мая, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Вильярреала» в финале Лиги Европы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Магуайр
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