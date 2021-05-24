Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии менеджеров АПЛ

24 Мая 2021, 22:32,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии менеджеров английской Премьер-лиги.

«Я тренировал фантастических игроков и невероятные клубы. Могу сказать, что АПЛ – это самая сложная лига, в которой я работал. В Испании сильный чемпионат, такая же ситуация и в Германии, но в Англии сложнее всего сразу по нескольким причинам», - приводит слова Гвардиолы Football Daily.

«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста стал чемпионом Англии в этом сезоне и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским «Челси» уже в субботу, 29 мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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