Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии менеджеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии менеджеров английской Премьер-лиги.

«Я тренировал фантастических игроков и невероятные клубы. Могу сказать, что АПЛ – это самая сложная лига, в которой я работал. В Испании сильный чемпионат, такая же ситуация и в Германии, но в Англии сложнее всего сразу по нескольким причинам», - приводит слова Гвардиолы Football Daily.

«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста стал чемпионом Англии в этом сезоне и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским «Челси» уже в субботу, 29 мая.