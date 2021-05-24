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Конате в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля»

24 Мая 2021, 21:29,

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате перейдёт в «Ливерпуль».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», футболист уже в скором времени присоединится к английскому клубу. Контракт Конате с «Ливерпулем» будет рассчитан до 30 июня 2026 года, условия были согласованы ещё в апреле. Отмечается, что клуб пока не принял решения о выкупе Озана Кабака, но на данный момент вероятность сделки низка.

21-летний француз сыграл 21 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость Конате по версии портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Озан Кабак, Ибраима Конате
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