Конате в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля»

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24 Мая 2021, 21:29,
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Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате перейдёт в «Ливерпуль».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», футболист уже в скором времени присоединится к английскому клубу. Контракт Конате с «Ливерпулем» будет рассчитан до 30 июня 2026 года, условия были согласованы ещё в апреле. Отмечается, что клуб пока не принял решения о выкупе Озана Кабака, но на данный момент вероятность сделки низка.
21-летний француз сыграл 21 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость Конате по версии портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Озан Кабак, Ибраима Конате