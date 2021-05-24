​Азар хочет вернуться в «Челси»

Два года назад вингер Эден Азар осуществил мечту своего детства, примерив футболку мадридского «Реала». Впрочем, за два сезона бельгиец так и не стал звездой в Мадриде, в том числе из-за огромного количества травм.

Как сообщает El Chiringuito, Азар хочет покинуть «Реал» и вернуться в «Челси». Бельгиец считает, что после ожидаемого прибытия в мадридский клуб Килиана Мбаппе у него будет не так много шансов себя проявить.

Напомним, после недавнего полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» Азар столкнулся с критикой. Он смеялся в компании игроков лондонской команды, несмотря на вылет «Реала» из турнира.