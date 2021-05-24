​Азар хочет вернуться в «Челси»

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24 Мая 2021, 12:56,
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Два года назад вингер Эден Азар осуществил мечту своего детства, примерив футболку мадридского «Реала». Впрочем, за два сезона бельгиец так и не стал звездой в Мадриде, в том числе из-за огромного количества травм.
Как сообщает El Chiringuito, Азар хочет покинуть «Реал» и вернуться в «Челси». Бельгиец считает, что после ожидаемого прибытия в мадридский клуб Килиана Мбаппе у него будет не так много шансов себя проявить.
Напомним, после недавнего полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» Азар столкнулся с критикой. Он смеялся в компании игроков лондонской команды, несмотря на вылет «Реала» из турнира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Эден Азар, Трансферы футбола - лето 2021
только нужен ли он сейчас Челси
если оценить его вклад в победы Реала ... то он из Челси как бы и приходил ))) я вообще когда о нем вспоминают иногда теряюсь , где был этот игрок ))