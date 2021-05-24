​«Тоттенхэм» представил форму на следующий сезон

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24 Мая 2021, 10:48,
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«Тоттенхэм» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Клуб выбрал классический вариант с белой футболкой без каких-либо вставок. Техническим спонсором «шпор» является компания Nike.
В завершившемся чемпионате Англии «Тоттенхэм» занял 7 место и получил путёвку в Лигу конференций – третий по рангу клубный турнир УЕФА, который запускается со следующего сезона. Билет в еврокубки «шпоры» завоевали благодаря волевой победе в гостях у «Лестера», оставив соперника без Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Форма футбольных клубов