​«Тоттенхэм» представил форму на следующий сезон

«Тоттенхэм» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Клуб выбрал классический вариант с белой футболкой без каких-либо вставок. Техническим спонсором «шпор» является компания Nike.

В завершившемся чемпионате Англии «Тоттенхэм» занял 7 место и получил путёвку в Лигу конференций – третий по рангу клубный турнир УЕФА, который запускается со следующего сезона. Билет в еврокубки «шпоры» завоевали благодаря волевой победе в гостях у «Лестера», оставив соперника без Лиги чемпионов.