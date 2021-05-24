​Гвардиола подтвердил, что Агуэро близок к «Барселоне»

В воскресенье нападающий Серхио Агуэро провёл последний матч за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Летом аргентинский футболист покинет клуб в статусе свободного агента. Ожидается, что Агуэро станет игроком «Барселоны», и это подтвердил Хосеп Гвардиола.

«Может быть, я открою секрет. Возможно, Агуэро близок к тому, чтобы подписать контракт с клубом моего сердца – с «Барселоной». Он будет играть вместе с лучшим игроком всех времён – с Лионелем Месси. Я почти уверен, что ему это понравится. И, возможно, «Барселона» с Агуэро будет становиться всё сильнее и сильнее», - рассказал Гвардиола BBC.