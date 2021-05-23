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Бэйл знает, почему не получилось построить большую карьеру в «Реале»

23 Мая 2021, 23:20,

Действующий игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл, который на правах аренды выступает за «Тоттенхэм», назвал причину, по которой не получилось устроиться в Испании. 

По мнению футболиста, которое он высказал в интервью The Times, в «Реале» ждут от игроков медийной активности, тогда как сам Гарет любит спокойную и тихую жизнь. Нападающий заявил, что не собирается менять свой образ жизни для прессы, поэтому останется самим собой. 

В 2020 году «Реал» отдал Бэйла в аренду в «Тоттенхэм», где валлиец за 20 игр забил 11 мячей. После чемпионата Европы Гарет должен вернуться в расположение мадридской команды. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл
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