Бэйл знает, почему не получилось построить большую карьеру в «Реале»

Действующий игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл, который на правах аренды выступает за «Тоттенхэм», назвал причину, по которой не получилось устроиться в Испании.

По мнению футболиста, которое он высказал в интервью The Times, в «Реале» ждут от игроков медийной активности, тогда как сам Гарет любит спокойную и тихую жизнь. Нападающий заявил, что не собирается менять свой образ жизни для прессы, поэтому останется самим собой.

В 2020 году «Реал» отдал Бэйла в аренду в «Тоттенхэм», где валлиец за 20 игр забил 11 мячей. После чемпионата Европы Гарет должен вернуться в расположение мадридской команды.