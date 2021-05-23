​Для Кейна есть два клуба, куда ему переходить лучше всего

Всё идёт к тому, что Гарри Кейн станет героем одной из летних трансферных саг. Нападающий выразил желание покинуть «Тоттенхэм» и сделать следующий шаг в погоне за трофеями, которых в его послужном списке до сих пор нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к вариантам продолжения карьеры для Кейна.

«Барселона»

Недавно появлялась информация о том, что «Барселона» выходила на Кейна, но в каталонском клубе якобы опасаются насчёт проблем, которые часто возникают у британских футболистов в испанском футболе. Действительно, представить Гарри Кейна в «Барселоне» непросто, даже если поднапрячь своё воображение. Конечно, всё зависит от того, какой футбол будет ставить новый тренер (Рональд Куман вряд ли сохранит место на тренерском мостике), но на уровне ДНК в «Барселоне» заложены принципы, с которыми Кейн вряд ли совместим, хоть он и является не классическим центральным форвардом, а куда более разноплановым нападающим.

После ухода Луиса Суареса «Барселона» в любом случае будет нуждаться в нападающем, но скорее клуб подпишет Серхио Агуэро в связку к Лионелю Месси, чем Гарри Кейна. Тем более есть финансовая составляющая. У «Барселоны» серьёзные финансовые трудности, а Даниэль Леви наверняка будет продавать Кейна за большие деньги.

«Реал»

В «Реале» представить Гарри Кейна гораздо проще, чем в «Барселоне», но всё же вероятность такого перехода не слишком высока. Приоритетными вариантами усиления атаки для мадридского клуба являются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, и ходят слухи, что эти футболисты хотят примерить на себе футболку «сливочных» в ближайшие годы. В условиях продолжающейся пандемии мадридский клуб вряд ли сможет позволить себе ещё и Кейна.

Для самого Кейна трансфер в «Реал» может быть привлекательным, учитывая статус клуба. Но, опять же, переход от английского футбола к испанскому может стать одним из факторов, которые заставят форварда остаться в Премьер-лиге Англии, где он чувствует себя, как рыба в воде.

«ПСЖ»

История с «ПСЖ» интересна из-за потенциального воссоединения Гарри Кейна с Маурисио Почеттино. Именно этот тренер раскрыл талант Кейна, начав подпускать его к играм за основу «Тоттенхэма» сначала в Лиге Европы, а затем и в Премьер-лиге.

Впрочем, в переезд Гарри в Париж верится с трудом. Главный аргумент заключается в том, что у «ПСЖ» есть Неймар и Килиан Мбаппе. Бразилец уже продлил контракт, а с французом идут переговоры. Если Мбаппе не уйдёт летом, то Кейну просто не найдётся места в атакующей линии парижан. А вот если Килиан покинет «ПСЖ», то вероятность трансфера Гарри резко возрастёт. Маурисио Почеттино наверняка захочет заменить Мбаппе игроком, которого, во-первых, он прекрасно знает, и который, во-вторых, выполняет немало работы в плане прессинга и помощи обороне. В этом компоненте Кейн превосходит даже Мбаппе. Вопрос ещё и в том, захочет ли нападающий переходить в менее статусный и менее интересный французский чемпионат.

«Челси»

Давая пресс-конференцию, главный тренер «Челси» Томас Тухель дал понять, что он хотел бы иметь в составе своей команды Гарри Кейна. Вот только подходит ли Кейн под тот футбол, который ставит Тухель? Большой вопрос. В основе игры немецкого тренера лежит молниеносный переход в атаку. Скорость не является сильной стороной Кейна, так что «Челси» в этом плане гораздо лучше подошёл бы Эрлинг Холанн. Тухелю нужны скоростные нападающие, и это объясняет тот факт, что Тимо Вернер попадает в состав даже на фоне огромного количества нереализованных моментов. Очевидно, потенциальный трансфер в «Челси» был бы не лучшим вариантом для Кейна.

«Манчестер Юнайтед»

Вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» для Гарри Кейна был бы более интересным, чем вариант с «Челси». Уле Гуннар Сульшер оставляет своим футболистам больше пространства для творчества, чем Томас Тухель. Кейн в такой среде мог бы стать свободным художником в атаке, а такой партнёр, как Бруну Фернандеш, способный одним пасом вскрыть оборону соперника, помог бы Гарри реализовать себя в новой команде в полной мере.

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Эдинсоном Кавани ещё на один сезон, но клубу нужно думать о долгосрочной перспективе и подписывать более молодого игрока в атаку. Гарри Кейн может стать решением. В последние месяцы фанаты «красных дьяволов» протестуют против семьи Глейзеров, обвиняя владельцев в обогащении за счёт клуба и недостаточных вложениях в команду. Дорогостоящий трансфер Кейна может стать рычагом в сглаживании напряжения.

«Манчестер Сити»

Трансфер в «Манчестер Сити» может стать для Гарри Кейна идеальным решением. Во-первых, «Манчестер Сити» показывает красивый футбол. Во-вторых, «Манчестер Сити» коллекционирует трофеи, которых так не хватает Кейну. В-третьих, «Манчестер Сити» ищет нападающего из-за грядущего ухода Серхио Агуэро. В-четвёртых, Гарри Кейн обладает набором характеристик, которые так ценит Хосеп Гвардиола.

Гарри Кейн, как мы уже говорили, не является классическим нападающим острия атаки. Он куда более разносторонен, будучи не только бомбардиром, но и распасовщиком. Далеко ходить не нужно – достаточно посмотреть на статистику Гарри по голам и голевым передачам. Кейн способен играть как на позиции «девятки», так и на позиции «десятки», что не может не привлекать Хосепа Гвардиолу, чей футбол в принципе не предусматривает форварда на острие. Под руководством испанского тренера Кейн получил бы шанс ещё сильнее прибавить и, возможно, дорасти до статуса настоящей звезды.

«Ювентус»

«Ювентус» слухи связывают с Гарри Кейном не так активно, но такая информация всё же проскакивала. В настоящий момент оценить вероятность перехода Кейна в ряды «старой синьоры» в полной мере невозможно. Во-первых, туринцы рискуют оказаться без Лиги чемпионов, что ударит как по финансовым возможностям клуба, так и по его привлекательности для новичков. Во-вторых, в «Ювентусе» может смениться тренер, и кто знает, будет ли подходить Гарри Кейн под его видение футбола. Как бы там ни было, «Ювентус» может быть интересным вариантом для Кейна, учитывая статус клуба и назревающую перестройку. Но без Лиги чемпионов в Турине шансов на этот трансфер точно нет.

Выводы

Гарри Кейн прекрасно чувствует себя в Премьер-лиге и наверняка не хочет менять чемпионат. Если Кейн останется в Англии, то лучшими вариантами для него на сегодняшний день являются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Правда, переговоры наверняка будут сложными. Вряд ли Даниэль Леви хочет отпускать своего лучшего футболиста в один из клубов, с которым «Тоттенхэм» стремится конкурировать.