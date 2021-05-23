​Перестройка в «Арсенале» началась с молодёжки – Боулд уволен

Стив Боулд уволен с должности главного тренера молодёжной команды лондонского «Арсенала», сообщает Goal.com. Молодёжка «канониров» выдала плохой сезон, как и основа, о чём говорит занятое 10 место в Премьер-лиге 2. Чуть ли не до конца сезона молодёжь «Арсенала» боролась за сохранение прописки.

Стоит сказать, что Стив Боулд возглавлял молодёжную команду «Арсенала» (до 23 лет) с лета 2019 года. Ранее на протяжении семи лет он трудился в штабе основной команды «канониров», работая как с Арсеном Венгером, так и с Унаи Эмери.

Что касается основы «Арсенала», то в воскресенье команда сыграет против «Брайтона» в последнем туре АПЛ.