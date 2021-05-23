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​Агуэро вспомнил самый важный гол в своей жизни

23 Мая 2021, 10:56,

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который покинет клуб по завершению сезона, вспомнил о самом важном голе в своей жизни. Речь идёт о мяче в ворота «КПР». В последнем туре АПЛ сезона 2011/2012 «Манчестер Сити» для первого за 44 года чемпионства нужна была победа. «Горожане» выиграли 3:2, забив два гола уже в добавленное ко второму тайму время. Второй гол на свой счёт записал как раз Агуэро.

«Это самый важный гол в моей жизни. Я всё время пересматриваю эту игру, как и моя семья. Думаю, этот гол всегда будет в моих мыслях.

Когда я коснулся мяча перед голом, я подумал: «Хорошо, может быть, заработаю пенальти». Защитник коснулся мяча, но не сильно, и тогда я подумал: «Мне просто нужно пробить». Я постарался пробить как можно сильнее. Потом я в течение двух или трёх дней не верил в случившееся», - рассказал Агуэро Sky Sports.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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