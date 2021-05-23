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​Клопп не уверен, что «Ливерпуль» выйдет на трансферный рынок

23 Мая 2021, 10:40,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу предстоящего летнего трансферного окна.

«Как бы мы действовали или не действовали в летнее трансферное окно, мы точно не будем использовать это в качестве оправдания. Мы будем действовать так же, как и в прошлом: есть деньги – мы тратим, нет денег – мы не тратим. Вот так.

Я очень доволен своей командой – я очень, очень счастлив. Можно ли этот состав улучшить? Да, как и любой другой состав. Сможем ли мы его усилить? Я не знаю. Нужно ли нам это? Я не знаю. Посмотрим, что случится», - рассказал Клопп клубной пресс-службе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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