​«Манчестер Сити» может заплатить за Кейна больше 115 млн евро

Журналист Иан Чизмен, специализирующийся на новостях о «Манчестер Сити», написал на своей страничке в Twitter о том, что за трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» «горожане» могут заплатить более 100 миллионов фунтов (примерно 116 миллионов евро). Журналист ссылается на информацию от «надёжного источника».

Гарри Кейн стремится покинуть «Тоттенхэм», поскольку хочет завоёвывать трофеи. «Шпоры» в последний раз что-то выигрывали тринадцать лет назад, когда завоевали Кубок английской лиги.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 27-летнего Гарри Кейна в 120 миллионов евро.