​Сульшер: «Я как Джим Керри в «Тупой и ещё тупее»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пошутил на пресс-конференции, когда его в очередной раз спросили о шансах защитника Гарри Магуайра сыграть в финале Лиги Европы против «Вильярреала».

«Я как Джим Керри в «Тупой и ещё тупее», когда он говорит: «Так ты говоришь мне, что шанс всё же есть?». Мы всё ещё надеемся на восстановление Гарри, но наша надежда становиться всё меньше», - слова Сульшера приводятся на клубном сайте «Манчестер Юнайтед».

Финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» пройдёт в среду, 26 мая, в Гданьске.