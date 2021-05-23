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​Сульшер: «Я как Джим Керри в «Тупой и ещё тупее»

23 Мая 2021, 09:37,

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пошутил на пресс-конференции, когда его в очередной раз спросили о шансах защитника Гарри Магуайра сыграть в финале Лиги Европы против «Вильярреала».

«Я как Джим Керри в «Тупой и ещё тупее», когда он говорит: «Так ты говоришь мне, что шанс всё же есть?». Мы всё ещё надеемся на восстановление Гарри, но наша надежда становиться всё меньше», - слова Сульшера приводятся на клубном сайте «Манчестер Юнайтед».

Финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» пройдёт в среду, 26 мая, в Гданьске.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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