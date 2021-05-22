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​Гвардиола: «В моём «Манчестер Сити» Баджо забивал бы по 50 голов за сезон»

22 Мая 2021, 15:56,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пофантазировал и представил, что Роберто Баджо играл бы в его нынешней команде.

«Если Баджо пересмотрит вопрос, возобновит карьеру и наберёт форму, я с радостью его подпишу! В моей команде он определённо был бы ложной девяткой. Ему не пришлось бы много бегать, но при этом он делал бы по 500 касаний за игру и забивал бы по 50 голов за сезон», - рассказал Гвардиола в интервью для Corriere dello Sport.

Также Хосеп Гвардиола говорил, что взял бы Роберто Баджо в свой тренерский штаб, когда в будущем будет работать в Италии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Роберто Баджо
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