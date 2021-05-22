​Гвардиола назвал игрока, которого видит будущим капитаном «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» назвал игрока, которого он видит будущим капитаном команды. Речь идёт о защитнике Рубене Диаше.

«Я почти уверен, что достаточно скоро партнёры по команде выберут Диаша одним из капитанов. Он показал, как может себя вести. В плохие моменты он всегда готов помочь. Он умеет общаться на поле с за его пределами.

Он лидер. Клуб не может дать тебе лидерство, это идёт изнутри, это естественный процесс. Рубен всегда думает, что он может сделать лучше. Вот почему он будет успешным», - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, Рубен Диаш был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов.