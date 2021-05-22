​Гвардиола назвал игрока, которого видит будущим капитаном «Манчестер Сити»

|
22 Мая 2021, 15:32,
|
|
Главный тренер «Манчестер Сити» назвал игрока, которого он видит будущим капитаном команды. Речь идёт о защитнике Рубене Диаше.
«Я почти уверен, что достаточно скоро партнёры по команде выберут Диаша одним из капитанов. Он показал, как может себя вести. В плохие моменты он всегда готов помочь. Он умеет общаться на поле с за его пределами.
Он лидер. Клуб не может дать тебе лидерство, это идёт изнутри, это естественный процесс. Рубен всегда думает, что он может сделать лучше. Вот почему он будет успешным», - цитирует Гвардиолу Goal.com.
Напомним, Рубен Диаш был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Рубен Диаш
Именно вот таких горячих бойцов - парней с я.цами не хватало голубой балетной группе из Манчестера, если бы забивал со второго этажа и с проклятых пенальти цены бы ему не было...