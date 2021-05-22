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​Левандовски: «Анчелотти мне как дядя»

22 Мая 2021, 13:18,

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сказал несколько слов по поводу итальянского тренера Карло Анчелотти. Левандовски и Анчелотти пересекались в мюнхенском клубе в сезоне 2016/2017.

«В то время как Юрген Клопп является тренером, который пытается быть похожим на вашего отца, мотивируя вас выкладываться на полную, Карло Анчелотти мне как дядя. Он всегда открыт к диалогу и готов помочь. Он знает, что важно для каждого футболиста», - сказал Левандовски Sportweek.

Добавим, что в настоящий момент Карло Анчелотти работает в Англии, возглавляя «Эвертон».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Эвертон, Карло Анчелотти, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Мая 2021, 14:19

Хороший племянник у Карло... Почти буратино, но не деревянный... Хе..

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