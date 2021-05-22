​Левандовски: «Анчелотти мне как дядя»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сказал несколько слов по поводу итальянского тренера Карло Анчелотти. Левандовски и Анчелотти пересекались в мюнхенском клубе в сезоне 2016/2017.

«В то время как Юрген Клопп является тренером, который пытается быть похожим на вашего отца, мотивируя вас выкладываться на полную, Карло Анчелотти мне как дядя. Он всегда открыт к диалогу и готов помочь. Он знает, что важно для каждого футболиста», - сказал Левандовски Sportweek.

Добавим, что в настоящий момент Карло Анчелотти работает в Англии, возглавляя «Эвертон».