Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Мойес продлит контракт с «Вест Хэмом» на три года

22 Мая 2021, 11:39,

Дэвид Мойес близок к продлению контракта с «Вест Хэмом» на три года. Об этом сообщает The Telegraph.

Нынешний чемпионат получается очень успешным для «Вест Хэма». С вероятностью в 99,9% команда выступит в еврокубках в следующем сезоне. Если «молотобойцы» не проиграют «Саутгемптону» в последнем туре, они точно попадут в Лигу Европы, а если проиграют, скорее всего, попадут в Лигу конференций. Подробнее с раскладами на заключительный тур Премьер-лиги можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что Дэвид Мойес занимает тренерское кресло в «Вест Хэме» с конца декабря 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес
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