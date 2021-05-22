​Мойес продлит контракт с «Вест Хэмом» на три года

Дэвид Мойес близок к продлению контракта с «Вест Хэмом» на три года. Об этом сообщает The Telegraph.

Нынешний чемпионат получается очень успешным для «Вест Хэма». С вероятностью в 99,9% команда выступит в еврокубках в следующем сезоне. Если «молотобойцы» не проиграют «Саутгемптону» в последнем туре, они точно попадут в Лигу Европы, а если проиграют, скорее всего, попадут в Лигу конференций. Подробнее с раскладами на заключительный тур Премьер-лиги можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что Дэвид Мойес занимает тренерское кресло в «Вест Хэме» с конца декабря 2019 года.