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​Сульшер поговорил с Роналду насчёт возвращения в «Манчестер Юнайтед»

22 Мая 2021, 11:26,

Будущее Криштиану Роналду остаётся горячо обсуждаемой темой в футбольном обществе. Издание AS сообщает на своих страницах о том, что «Манчестер Юнайтед» всерьёз изучает вариант с возвращением португальца на «Олд Траффорд» ближайшим летом. Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер уже поговорил с Роналду. Норвежский специалист рассказал португальцу о планах и о том, насколько важным будет его возвращение для клуба.

Криштиану Роналду не будет принимать решений по своему будущему до того момента, пока не станет понятно, попадёт ли «Ювентус» в Лигу чемпионов.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Alex1972
22 Мая 2021, 13:38

МЮ будет следующим за старухой, кого он угробит... Жаль, а они только стали подыматься...

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Super fanat
22 Мая 2021, 12:43

Ну, двери в Манчестер открыты, а там уже решит Роналду. Супер! Но лучше было бы покорить новый чемпионат в ПСЖ. Да и там ещё за ЛЧ можно зацепиться вполне, в отличии от МЮ.

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