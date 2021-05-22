​Сульшер поговорил с Роналду насчёт возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Будущее Криштиану Роналду остаётся горячо обсуждаемой темой в футбольном обществе. Издание AS сообщает на своих страницах о том, что «Манчестер Юнайтед» всерьёз изучает вариант с возвращением португальца на «Олд Траффорд» ближайшим летом. Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер уже поговорил с Роналду. Норвежский специалист рассказал португальцу о планах и о том, насколько важным будет его возвращение для клуба.

Криштиану Роналду не будет принимать решений по своему будущему до того момента, пока не станет понятно, попадёт ли «Ювентус» в Лигу чемпионов.