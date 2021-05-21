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Зиркзее вернётся в «Баварию», им интересуется «Эвертон»

21 Мая 2021, 23:45,

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее, выступающий на правах аренды за «Парму», вернётся в мюнхенский клуб по окончании сезона.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, голландец совершенно точно вернётся в «Баварию», но может покинуть клуб в летнее трансферное окно. В услугах Зиркзее интересуется «Эвертон», который следит за нападающим с января.

19-летний голландец принял участие лишь в четырёх матчах «Пармы» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле чуть больше ста минут, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Зиркзее с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Эвертон, Джошуа Зиркзее
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