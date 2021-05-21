Кабак ответил на вопрос о своем будущем

Защитник «Шальке» Озан Кабак, выступающий за «Ливерпуль» на правах аренды, ответил на вопрос о своем будущем.

«Посмотрим, что произойдёт в следующем сезоне, но вне зависимости от решения «Ливерпуля», я ценю всё, что сделали для меня. Мне очень понравилось это время.

Клопп? Когда я только приехал сюда, то мы сразу же поговорили с ним, Юрген является очень хорошим человеком», - цитирует Кабака Mai Online Sport.

21-летний турецкий защитник сыграл девять матчей за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кабака с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2024 года.