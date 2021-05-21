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«Челси» тоже интересен Кейн

21 Мая 2021, 13:36,

«Челси» входит в число клубов, которым интересен нападающий Гарри Кейн, рассчитывающий покинуть «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно в погоне за трофеями. Как сообщает ESPN, «пенсионеров» отпугивает высокая стоимость Кейна, поэтому они будут пытаться снизить её посредством включения в сделку других игроков. «Челси» может предложить «Тоттенхэму» Тэмми Абрахама, Кепу Аррисабалагу или их обоих.

В 48  матчах сезона 2020/2021 во всех турнирах 27-летний Гарри Кейн забил 32 гола и сделал 16 голевых пасов. Эксперты из портала transfermarkt оценивают лидера «Тоттенхэма» в 120 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Тоттенхэм, Гарри Кейн, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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