«Челси» тоже интересен Кейн

«Челси» входит в число клубов, которым интересен нападающий Гарри Кейн, рассчитывающий покинуть «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно в погоне за трофеями. Как сообщает ESPN, «пенсионеров» отпугивает высокая стоимость Кейна, поэтому они будут пытаться снизить её посредством включения в сделку других игроков. «Челси» может предложить «Тоттенхэму» Тэмми Абрахама, Кепу Аррисабалагу или их обоих.

В 48 матчах сезона 2020/2021 во всех турнирах 27-летний Гарри Кейн забил 32 гола и сделал 16 голевых пасов. Эксперты из портала transfermarkt оценивают лидера «Тоттенхэма» в 120 миллионов евро.