​36-летний Фернандиньо согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Судя по всему, полузащитник Фернандиньо проведёт в «Манчестер Сити» ещё один сезон. Как сообщает авторитетное издание The Times, 36-летний бразилец уже согласовал очередной годичный контракт с «горожанами».

Источник подчёркивает, что Фернандиньо остаётся важной фигурой в раздевалке даже на фоне того, что твёрдым игроком основы он уже не является. После ухода из клуба Давида Сильвы именно Фернандиньо стал капитаном.

Фернандиньо выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года после перехода из донецкого «Шахтёра». В нынешнем сезоне капитан «горожан» провёл 34 матча в различных соревнованиях. В них бразилец забил 1 гол и сделал 2 голевых паса.