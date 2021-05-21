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​36-летний Фернандиньо согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

21 Мая 2021, 13:25,

Судя по всему, полузащитник Фернандиньо проведёт в «Манчестер Сити» ещё один сезон. Как сообщает авторитетное издание The Times, 36-летний бразилец уже согласовал очередной годичный контракт с «горожанами».

Источник подчёркивает, что Фернандиньо остаётся важной фигурой в раздевалке даже на фоне того, что твёрдым игроком основы он уже не является. После ухода из клуба Давида Сильвы именно Фернандиньо стал капитаном.

Фернандиньо выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года после перехода из донецкого «Шахтёра». В нынешнем сезоне капитан «горожан» провёл 34 матча в различных соревнованиях. В них бразилец забил 1 гол и сделал 2 голевых паса.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо
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