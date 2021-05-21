​Бэйл может завершить карьеру через год

Нападающий Гарет Бэйл может повесить бутсы на гвоздь уже в следующем году. Об этом на своих страницах сообщает издание AS.

По завершению срока аренды в «Тоттенхэме» валлиец может вернуться в «Реал» и отыграть там сезон 2021/2022, после которого срок контракта Бэйла истекает. По данным источника, дальше Гарет планирует завершить карьеру.

Если Гарет Бэйл действительно завершит карьеру в следующем году, то он сделает это довольно рано. В июле 2022 года валлийскому футболисту исполнится 33 года.

В 19 матчах чемпионата Англии в этом сезоне Гарет Бэйл отметился 9 голами и 2 результативными пасами на партнёров.