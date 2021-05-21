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​Бэйл может завершить карьеру через год

21 Мая 2021, 13:12,

Нападающий Гарет Бэйл может повесить бутсы на гвоздь уже в следующем году. Об этом на своих страницах сообщает издание AS.

По завершению срока аренды в «Тоттенхэме» валлиец может вернуться в «Реал» и отыграть там сезон 2021/2022, после которого срок контракта Бэйла истекает. По данным источника, дальше Гарет планирует завершить карьеру.

Если Гарет Бэйл действительно завершит карьеру в следующем году, то он сделает это довольно рано. В июле 2022 года валлийскому футболисту исполнится 33 года.

В 19 матчах чемпионата Англии в этом сезоне Гарет Бэйл отметился 9 голами и 2 результативными пасами на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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