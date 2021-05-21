​«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией Роналду

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Есть шанс, что «красные дьяволы» попытаются вернуть португальца на «Олд Траффорд» ближайшим летом, сообщает The Athletic.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» выбыл из гонки за Эрлингом Холанном, которым интересуются чуть ли не все статусные европейские клубы. При этом манкунианцы рассчитывают иметь больше квалифицированных исполнителей в атаке.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса», если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов. Перед последним туром «старая синьора» занимает 5 место в таблице Серии А.