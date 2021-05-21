​Брат Погба: «Надеюсь, Поль перейдёт в «Барселону»

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас высказался по поводу будущего футболиста.

«Как только Поль выиграет Лигу Европы, мы поговорим», - приводит слова Матиаса Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.

«По поводу «Барселоны» я ничего не знаю. Если бы вопрос решал я, я бы завтра же подписался под этим. Надеюсь, Поль перейдёт в «Барселону», - добавил брат хавбека «красных дьяволов».

Ранее агент Поля Погба Мино Райола заявлял, что дни полузащитника в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Впрочем, с тех пор позиция футболиста касательно его будущего могла измениться.