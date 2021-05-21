Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Брат Погба: «Надеюсь, Поль перейдёт в «Барселону»

21 Мая 2021, 10:50,

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас высказался по поводу будущего футболиста.

«Как только Поль выиграет Лигу Европы, мы поговорим», - приводит слова Матиаса Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.

«По поводу «Барселоны» я ничего не знаю. Если бы вопрос решал я, я бы завтра же подписался под этим. Надеюсь, Поль перейдёт в «Барселону», - добавил брат хавбека «красных дьяволов».

Ранее агент Поля Погба Мино Райола заявлял, что дни полузащитника в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Впрочем, с тех пор позиция футболиста касательно его будущего могла измениться.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021, Матиас Погба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
ARTUR
21 Мая 2021, 12:32

ну уж нет , только не это

0
Шарипов Тахир
21 Мая 2021, 12:37

А переход за деньги или на правах свободного агента, как Агуэро? По любому, мне тоже кажется, что это игрок не стиля Барселоны. И, потом, какую он затребует зарплату? В Барсе и так слишком много игроков с высокой зарплатой, что бюджет клуба продолжает трещать по швам.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола