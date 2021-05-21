​Брат Погба: «Надеюсь, Поль перейдёт в «Барселону»

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21 Мая 2021, 10:50,
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Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас высказался по поводу будущего футболиста.
«Как только Поль выиграет Лигу Европы, мы поговорим», - приводит слова Матиаса Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.
«По поводу «Барселоны» я ничего не знаю. Если бы вопрос решал я, я бы завтра же подписался под этим. Надеюсь, Поль перейдёт в «Барселону», - добавил брат хавбека «красных дьяволов».
Ранее агент Поля Погба Мино Райола заявлял, что дни полузащитника в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Впрочем, с тех пор позиция футболиста касательно его будущего могла измениться.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021, Матиас Погба
ну уж нет , только не это
А переход за деньги или на правах свободного агента, как Агуэро? По любому, мне тоже кажется, что это игрок не стиля Барселоны. И, потом, какую он затребует зарплату? В Барсе и так слишком много игроков с высокой зарплатой, что бюджет клуба продолжает трещать по швам.