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​Лэмпард: «Недавно нашёл медаль в обуви, наверное, оставил там с похмелья»

21 Мая 2021, 10:21,

Экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард  после включения в Зал славы Премьер-лиги рассказал о том, как недавно нашёл свою медаль.

«Недавно я чистил обувь и обнаружил там медаль. Наверное, я положил её туда наутро с похмелья после окончания сезона и забыл об этом.

Так что вы можете сказать, что я не очень люблю выставлять свои медали. Я хорошо разбираюсь в том, что будет дальше, и к чему ты идёшь, но я не чувствую реальной необходимости видеть столько напоминаний», - рассказал Лэмпард The Telegraph.

Напомним, что как игрок Фрэнк Лэмпард защищал цвета «Челси» с 2001 по 2014 год.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
21 Мая 2021, 12:34

реальное напоминание это счет в банке , бабло бы не засунул в сандаль , ни с будуна ни бухим и обдолбаным в сиську

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