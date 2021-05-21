​Лэмпард: «Недавно нашёл медаль в обуви, наверное, оставил там с похмелья»

Экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард после включения в Зал славы Премьер-лиги рассказал о том, как недавно нашёл свою медаль.

«Недавно я чистил обувь и обнаружил там медаль. Наверное, я положил её туда наутро с похмелья после окончания сезона и забыл об этом.

Так что вы можете сказать, что я не очень люблю выставлять свои медали. Я хорошо разбираюсь в том, что будет дальше, и к чему ты идёшь, но я не чувствую реальной необходимости видеть столько напоминаний», - рассказал Лэмпард The Telegraph.

Напомним, что как игрок Фрэнк Лэмпард защищал цвета «Челси» с 2001 по 2014 год.