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​8 человек арестованы по делу о расовых оскорблениях игрока «Тоттенхэма»

21 Мая 2021, 09:48,

В Англии правоохранительные органы решительно настроены бороться с расовыми оскорблениями в социальных сетях. Как сообщает Sky Sports, восемь человек были арестованы по делу об оскорблениях игрока «Тоттенхэма», имя которого не называется. Футболист столкнулся с волной негатива в социальных сетях после апрельского поражения команды от «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.

Помимо восьми арестов, четверо других людей были задержаны для допроса. В организации Kick It Out, борющейся с проблемой расизма в футболе, аресты за оскорбления в социальных сетях назвали «мощным сигналом».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм
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Комментарии (1)
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Vidrimers
21 Мая 2021, 10:25

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