​8 человек арестованы по делу о расовых оскорблениях игрока «Тоттенхэма»

В Англии правоохранительные органы решительно настроены бороться с расовыми оскорблениями в социальных сетях. Как сообщает Sky Sports, восемь человек были арестованы по делу об оскорблениях игрока «Тоттенхэма», имя которого не называется. Футболист столкнулся с волной негатива в социальных сетях после апрельского поражения команды от «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.

Помимо восьми арестов, четверо других людей были задержаны для допроса. В организации Kick It Out, борющейся с проблемой расизма в футболе, аресты за оскорбления в социальных сетях назвали «мощным сигналом».