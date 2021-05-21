​Лэмпард отказался работать с «Кристал Пэлас»

По завершению сезона тренерский мостик «Кристал Пэлас» покинет Рой Ходжсон. 73-летний специалист решил закончить работать и уйти на пенсию.

Одним из основных кандидатов на должность, которая вскоре станет вакантной, СМИ называли Фрэнка Лэмпарда, который находится без клуба после январского увольнения из «Челси». Впрочем, Football Insider сообщает на своих страницах о том, что молодой специалист отказал «Кристал Пэлас». По данным источника, Лэмпард опасается втянуть «орлов» в борьбу за выживание в следующем сезоне.

Перед последним игровым днём чемпионата Англии «Кристал Пэлас» занимает 13 место в турнирной таблице.