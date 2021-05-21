​Клубы АПЛ потратили 43% от общей суммы трансферов сезона в Европе

Несмотря на удар пандемии коронавируса, клубы Премьер-лиги сохранили платежеспособность на трансферном рынке. Как сообщает The Guardian со ссылкой на отчёт УЕФА, клубы АПЛ сезоне 2020/2021 потратили на трансферы более 1,8 миллиарда евро. Это 43% от общей суммы затрат на трансферы по всей Европе.

Напомним, на выходных пройдут матчи заключительного тура чемпионата Англии. Главная интрига заключается в том, кто окажется в Лиге чемпионов. «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер» в заочной борьбе разыграют два оставшихся билета, в то время как в сильнейший клубный турнир континента уже квалифицировались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».