Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Клубы АПЛ потратили 43% от общей суммы трансферов сезона в Европе

21 Мая 2021, 08:58,

Несмотря на удар пандемии коронавируса, клубы Премьер-лиги сохранили платежеспособность на трансферном рынке. Как сообщает The Guardian со ссылкой на отчёт УЕФА, клубы АПЛ  сезоне 2020/2021 потратили на трансферы более 1,8 миллиарда евро. Это 43% от общей суммы затрат на трансферы по всей Европе. 

Напомним, на выходных пройдут матчи заключительного тура чемпионата Англии. Главная интрига заключается в том, кто окажется в Лиге чемпионов. «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер» в заочной борьбе разыграют два оставшихся билета, в то время как в  сильнейший клубный турнир континента уже квалифицировались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Апл
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